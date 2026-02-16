وزير الصناعة: نستهدف التوافق مع الاستثمار على مشروعات محددة بدراسات جدوى

أكد خالد هاشم وزير الصناعة في أول حضور له بالبرلمان خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب احمد بهاء شلبي " نحتاج لحل مشاكل عديده ومواجهة مشكلات الصناعة وهناك تكليف لمواكبة العالم بل أن تكون في طليعة دول العالم في الصناعة ولدينا المقومات.

واستعرض وزير الصناعة الرؤية التي يتم تحويلها الي استراتيجية وهي رؤية تقوم علي استهداف صناعات محدده من خلال المدن الصناعية المتخصصة.

وتابع الوزير : سنعمل بأسلوب علمي ونحدد المنتجات المطلوبة ونستهدف استثمارات محدده وهي ما نريده في الصناعة

واستطرد وزير الصناعة قائلا انه خلال عمله كان وزير الزراعة المغربي يطلب مني اللقاء بالحاج و طلب مني تصنيع قطعة محددة ، وعندما طلبت تعريفه بمجالات عملي قال لي انه يريد صناعة محددة.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف بالتوافق مع وزارة الاستثمار على مشروعات محددة بدراسات جدوى ولا يحتاج المستثمر إلى البحث عن المجال أو المشروع ، حيث يتم تقديم المشروع بجدواه الاقتصادية وأرباحه وكل ما يخص المشروع.

وتحدث الوزير خلال أول حضور له باجتماع لجنة الصناعة اليوم عن ربط الخطة بالشراكة مع وزارة المالية والاستثمار خلال معرفة المستثمر أو من لديه مدخرات لاستثمارها في مجال الصناعة.