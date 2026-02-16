قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعًا طفيفًا وفق متوسط الأسعار المتداولة تبعًا لأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 527.00 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4216.50 ريال، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4996.25 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 602.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 552.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 527.00 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 451.75 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 351.50 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.25 ريال.

سعر الأونصة بلغ 18736.00 ريال.

سعر الجنيه الذهب سجل 4216.50 ريال.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4996.25 دولار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 602.25 ريال للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 552.25 ريال للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، 527.00 ريال للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 451.75 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 351.50 ريال للجرام، وعيار 12 بلغ 301.25 ريال.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18736.00 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4216.50 ريال، متأثرًا بحركة السعر العالمي للأونصة الذي سجل 4996.25 دولار.

