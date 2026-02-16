إيفان توني بين ذهب السعودية وحلم المونديال .. هداف الأهلي يفتح باب البريميرليج ويؤكد: لا أريد الاكتفاء بالراتب

في الوقت الذي يواصل فيه إيفان توني كتابة فصل ذهبي جديد بقميص الأهلي السعودي خرج المهاجم الإنجليزي عن صمته ليتحدث بوضوح نادر عن مستقبله كاشفا عن مزيج معقد من الطموح والواقعية الاستقرار والرغبة في المزيد.

حديث توني جاء خلال مقابلة مطولة مع شبكة Sky Sports البريطانية حملت بين سطورها رسائل متعددة منها امتنان للتجربة السعودية واعتراف بالنضج الذي بلغه وحنين مشروع إلى منصة كبرى اسمها الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الأهم أن الهداف لم يتعامل مع مستقبله بمنطق الأبيض والأسود بل ترك الباب مواربا كما يفعل داخل منطقة الجزاء.

حين سُئل توني عن إمكانية العودة إلى البريميرليج لم يغلق الباب ولم يفتحه بالكامل واكتفى بجملة قصيرة لكنها عميقة وقال : " لا تقل أبدا لا ولدي أهداف أريد تحقيقها هنا أولا لكن في كرة القدم لا تعرف أبدا ما الذي ينتظرك ".

هذه العبارة تختصر عقلية لاعب يدرك أن مسيرته بلغت مرحلة حساسة وهو في التاسعة والعشرين يعيش ذروة نضجه البدني والفني ويعرف أن القرارات المقبلة قد تحدد شكل إرثه الكروي.

السعودية ليست محطة عابرة

رغم الضجيج الذي صاحب انتقاله في صيف 2024 قادمًا من برينتفورد أثبت توني سريعا أن خطوته لم تكن بحثا عن عقد ضخم فحسب بل عن مشروع يمنحه دور البطولة.

ومنذ انضمامه تحول إلى رأس الحربة الأبرز في دوري روشن مسهمًا بشكل مباشر في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يضيف كأس كأس السوبر السعودي مع انطلاقة موسم 2025-26.

أرقامه تعكس حجم التأثير

76 مباراة

58 هدفًا

15 تمريرة حاسمة

معدل تهديفي يضعه في مصاف أخطر المهاجمين في المنطقة بل ويمنحه صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ20 هدفا متقدمًا على أسماء بحجم كريستيانو رونالدو وجوليان كينونيس.

ولكن خلف الأهداف والألقاب يختبئ حلم أكبروحين تطرق الحديث إلى كأس العالم 2026 بدا صوت توني أكثر حماسة وصدقا وقالها بوضوح: " لم ألعب كأس العالم من قبل وسيكون حلمًا ولا أتمنى أن يسرق أحد فرصتي ".

الرسالة هنا مزدوجة وهو يدرك أن المنافسة في منتخب إنجلترا شرسة وأن اللعب خارج البريميرليج قد يضعف حضوره الإعلامي لكنه في الوقت ذاته يراهن على لغة لا تخطئها أعين المدربين وهى لغة الأهداف.

هل تكون العودة ضرورة فنية؟

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:هل يحتاج توني للعودة إلى إنجلترا ليضمن مكانه في المونديال؟ .. الواقع أن كرة القدم الحديثة لم تعد تقاس بالجغرافيا بقدر ما تُقاس بالأرقام وتوني يقدم أرقاما يصعب تجاهلها خاصة وهو في قمة لياقته البدنية.

بل إنه ألمح إلى أن مونديال 2026 قد يكون فرصته الأخيرة للمشاركة في البطولة الأهم عالميا ما يعني أن كل قرار سيتخذه خلال العامين المقبلين سيكون محسوبًا بدقة.

بين المال والطموح

في ختام حديثه أطلق توني تصريحًا إنسانيًا لافتا : " نعم أتقاضى راتبا كبيرا في السعودية لكنني لا أريد الجلوس والاسترخاء وما زلت أريد تحقيق أشياء كبيرة ".

هذا الاعتراف يبدد الصورة النمطية عن انتقال النجوم إلى الخليج باعتباره خطوة استرخاء وتوني يريد أن يثبت أن الاحتراف في السعودية لا يعني نهاية الطموح بل ربما بداية تحد جديد.

عقد طويل

يرتبط توني بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2028 وتقدر قيمته السوقية بنحو 20 مليون يورو وفق بيانات " ترانسفير ماركت " وهذا يمنح النادي قوة تفاوضية كبيرة ويجعل أي عودة محتملة إلى أوروبا قرارا معقدا ماليا وإداريا.