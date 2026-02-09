توني كروس يهاجم الدوري السعودي دفاعًا عن كريستيانو رونالدو

هاجم توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، إدارة الدوري السعودي لكرة القدم، دفاعًا عن كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد الجدل الأخير حول دعم بعض الأندية بصفقات قوية وعدم مساواة النصر بذلك.

وأوضح كروس، في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "الدوري السعودي مكان غريب، لم يسمع عنه أحد قبل انضمام كريستيانو، والآن يُظهرون عدم احترامهم للشخص الذي منحهم شهرة عالمية".

وأضاف: "قلت لرونالدو إنه إذا رحل عن الدوري السعودي فلن يشاهده أحد مرة أخرى".

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الدوري السعودي تدرس فرض عقوبات تأديبية ومالية على رونالدو في حال رفضه اللعب مجددًا، رغم عدم وجود أي إصابة تمنعه من المشاركة.

رغم هذه الأزمة، استمر جمهور النصر في دعم النجم البرتغالي خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتحاد، حيث رفع المشجعون لافتات تحمل الرقم 7 وهتفوا باسمه، كما احتفل زميله أنجيلو بالهدف الثاني بطريقة مستوحاة من أسلوب رونالدو.

ويظهر هذا الموقف استمرار شعبية كريستيانو الكبيرة في السعودية، رغم الخلافات الإدارية والتوترات الأخيرة مع الدوري والأندية المنافسة.