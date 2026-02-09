بتكلفة 50 مليار جنيه.. مدبولي يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية بها.

وشهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي عن المشروع الذي يقع علي ساحل البحر الأحمر بالعين السخنة.

أبراج ومارينا المونت جلالة

من حانبه قال أحمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر ان المشروع يعكس نموذجا متقدما لرؤية مصر لتطوير العين السخنة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف شلبي خلال كلمته أن المشروع يقام بتكلفة ٥٠ مليار جنيه علي ٤٧٠ ألف متر مسطح مباني، مشيرا الي أن المشروع يتضمن ٢٦٠٠ وحدة سكنية فندقية .

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والتشغيل الفندقي والاستدامة.