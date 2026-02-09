ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء الذهب عن اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام بحركة المعدن النفيس، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، مع استمرار تصنيف الذهب كأحد اهم اوعية الاستثمار الآمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار.

وسجلت متوسطات الاسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسيطر على تعاملات التجار والمستهلكين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سعر البيع 7665 جنيها، سعر الشراء 7585 جنيها.

عيار 22 سعر البيع 7025 جنيها، سعر الشراء 6950 جنيها.

عيار 21 سعر البيع 6705 جنيهات، سعر الشراء 6635 جنيها.

عيار 18 سعر البيع 5745 جنيها، سعر الشراء 5685 جنيها.

عيار 14 سعر البيع 4470 جنيها، سعر الشراء 4425 جنيها.

عيار 12 سعر البيع 3830 جنيها، سعر الشراء 3790 جنيها.

الأونصة سعر البيع 238340 جنيها، سعر الشراء 235855 جنيها.

الجنيه الذهب سعر البيع 53640 جنيها، سعر الشراء 53080 جنيها.

سعر الأونصة بالدولار 5013.79 دولار.

متوسط اسعار الذهب امس

عيار 24 سعر البيع 7635 جنيه، سعر الشراء 7565 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 7000 جنيه، سعر الشراء 6935 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 6680 جنيه، سعر الشراء 6620 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5725 جنيه، سعر الشراء 5675 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 4455 جنيه، سعر الشراء 4415 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3815 جنيه، سعر الشراء 3785 جنيه.

الاونصة سعر البيع 237455 جنيه، سعر الشراء 235320 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 53440 جنيه، سعر الشراء 52960 جنيه.

سعر الاونصة بالدولار 4959.09 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي



يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض وفقا لمستجدات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.