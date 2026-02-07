قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر جرام ذهب استقرارا مع أول تداولات صباحية له اليوم السبت الموافق 7-2-2026 .

أدني عيار ذهب

وجاء أكثر سعر عيار  ذهبي تداولًا وهو من عيار 21  الأشهر فئة في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لأقل جرام ذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6615 جنيه للبيع و 6665 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الذهب ثابت

مع بدء تداولات اليوم تعرض المعدن الأصفر لحالة من الاستقرار وسط حالة من التقرب داخل السوق المحلية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

هبوط مسائي

بحسب تداولات مساء أمس الجمعة فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من10 جنيهات في المتوسط من قيمته بعد سلسلة من التراجع على مدار الأسبوعين الماضيين.

تراجع في أسبوعين

خلال الأسبوعين الماضيين وحتي اغلاق تعاملات أمس الجمعة فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6615 جنيه.

سعر الذهب

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7560 جنيه للبيع و 7617 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6615 جنيه للبيع و 6665 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى نحو 5670 جنيه للبيع و 5712 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4410 جنيه للبيع و 4443 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52,92 ألف جنيه للبيع و 53,32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقةة  الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4955 دولار للبيع و 4956 دولار للشراء.

سعر الذهب

تحركات الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم تعافياً ملحوظاً، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بموجة شراء بعد تراجع الدولار قليلاً واستمرار المخاوف حول المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في عمان. كما استعادت الفضة بعضاً من خسائرها بعد أدنى مستوى سجلته منذ نحو شهر ونصف.

ارتفاع الذهب بعد تذبذب التداولات

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% ليصل إلى 4960.68 دولار للأونصة، معوضاً الخسائر التي سجلها خلال جلسة تداول متقلبة في آسيا، والتي جاءت بعد انخفاض حاد بنسبة 3.9% يوم الخميس. ويتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%، ما يعكس عودة المستثمرين إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.84% لتسجل 4979.50 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار18 البوم اخبار مصر سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر جرام الذهب

