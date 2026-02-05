قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 5-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر جرام الذهب في الإمارات تراجعًا على أساس أسبوعي مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026.

 

الذهب يتراجع

بلغ سعر جرام الذهب تراجعا بقيمة 48.5 درهم إماراتي على الأقل منذ الأسبوع الماضي وحتي اليوم.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 519.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 585 درهما إماراتيا.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  541.75 درهم إماراتي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 519.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 455.25 درهم إماراتي .

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 344.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 295.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.2 ألف درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4156 درهما إماراتيا.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4856 دولارا.

سعر الذهب في الإمارات

