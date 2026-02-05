سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 5-2-2026

أظهر سعر جرام الذهب في الإمارات تراجعًا على أساس أسبوعي مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026.

الذهب يتراجع

بلغ سعر جرام الذهب تراجعا بقيمة 48.5 درهم إماراتي على الأقل منذ الأسبوع الماضي وحتي اليوم.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 519.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 585 درهما إماراتيا.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 541.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 519.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 455.25 درهم إماراتي .

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 344.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 295.25 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.2 ألف درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4156 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4856 دولارا.