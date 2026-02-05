قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية مساء اليوم 5-2-2026.. تراجع جديد

محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في السعودية مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع في السعودية

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 50.5 ريال سعودي من قيمته على أساس أسبوعى داخل محلات تداول المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو  513 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 587 ريال سعودي

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 538 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 513.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 440.25 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 342.5 ريال سعودي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأقل قيمة نحو 293.5 ريال سعودي.

سعر  أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.255 ألف ريال سعودي.

سعر  الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 4108 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4868 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في السعودية

