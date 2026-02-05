آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية مساء اليوم 5-2-2026.. تراجع جديد

تراجع سعر الذهب في السعودية مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع في السعودية

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 50.5 ريال سعودي من قيمته على أساس أسبوعى داخل محلات تداول المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 513 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 587 ريال سعودي

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 538 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 513.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 440.25 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 342.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأقل قيمة نحو 293.5 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 18.255 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 4108 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4868 دولار.