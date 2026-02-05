هتاجر في العجول | ظهور مفاجئ لـ آيتن عامر بـ المدبح .. شاهد

أثارت النجمة آيتن عامر حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديد ظهرت خلاله داخل أحد المدابح، في مشهد أعاد إلى أذهان الجمهور أجواء فيلم بوحة للنجم محمد سعد، وبالتحديد المشهد الشهير المرتبط بمهنة الجزار.

وجاء الفيديو مصحوبًا بصوت محمد سعد من الفيلم وهو يقول عبارته الشهيرة: تصدق سلخت قبل ما أدبح.. كل سنة وانتوا طيبين، ما أضفى على المقطع طابعًا كوميديًا لاقى استحسان عدد كبير من المتابعين، وحقق نسب مشاهدة وتفاعل بعد نشره مباشرة.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو بطريقة ساخرة، قائلة: لأنه باختصار تجارة العجول ماليش فيها، لكن ممكن يبقى ليا فيها في رمضان، استنونى في رمضان على قناة اون وابو ظبي، في إشارة ذكية منها إلى طبيعة دورها المنتظر في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل كلهم بيحبوا مودي.

وتشارك آيتن عامر في بطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي، المقرر عرضه في رمضان، إلى جانب النجم ياسر جلال، حيث تجسد شخصية محورية ومفاجأة، ويعد من الأدوار المحورية والمؤثرة في الأحداث، ويكشف عن جانب مختلف من أدائها الفني.

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل كلهم بيحبوا مودي منافسة قوية ضمن خريطة دراما رمضان، خاصة في ظل التعاون بين آيتن عامر وياسر جلال، وتناول العمل لخط درامي اجتماعي يحمل أبعادًا إنسانية.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

مسلسل كلهم بيحبوا مودي بطولة ياسر جلال، ايتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة في موسم رمضان 2026 على قناة on .