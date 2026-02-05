قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غدا.. افتتاح دورة الألعاب الشتوية بميلان وكورتينا

دورة الألعاب الشتوية
دورة الألعاب الشتوية
عبدالحكيم أبو علم

اقتربت مسيرة الشعلة الأولمبية من نهايتها، وبدأ بعض أبرز الرياضيين يتصدرون عناوين الأخبا،. وهناك 16 لعبة في الدورة، من بينها رياضات لم تظهر من قبل، و116 ميدالية ذهبية بانتظار الفائزين.
ويستضيف ملعب سان سيرو في ميلان حفل الافتتاح غدا الجمعة، والذي يُعد عادةً اللحظة التي تحظى بالمشاهدة الأكبر في دورة الألعاب، حيث سيتابعه الملايين حول العالم عبر القنوات الرسمية، ومن بين الفنانين المشاركين نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري، ومغني التينور أندريا بوتشيلي. يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
وينتظر أن تكون هذه الدورة الأوسع انتشاراً في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث يقع موقعا المنافسات الرئيسيان في مدينة ميلان وكورتينا دامبيتزو، المنتجع الشتوي في جبال الدولوميت، الذي يبعد أكثر من 400 كيلومتر (250 ميلاً) براً، وسيتنافس الرياضيون أيضًا في ثلاث مجموعات جبلية أخرى إلى جانب كورتينا، بينما سيُقام حفل الختام في فيرونا، على بُعد 160 كيلومترا (100 ميل) شرق ميلان.

دورة الألعاب الشتوية ميلان كورتينا كرة قدم الشعلة الإولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

مستريح السيارات

سقوط مستريح السيارات.. القصة الكاملة بعد حبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

مشروع ابتكار لشاب مصري

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة في شارع البحر وسكة المحلة لرصد الإشغالات | صور

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد