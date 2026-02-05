غدا.. افتتاح دورة الألعاب الشتوية بميلان وكورتينا

اقتربت مسيرة الشعلة الأولمبية من نهايتها، وبدأ بعض أبرز الرياضيين يتصدرون عناوين الأخبا،. وهناك 16 لعبة في الدورة، من بينها رياضات لم تظهر من قبل، و116 ميدالية ذهبية بانتظار الفائزين.

ويستضيف ملعب سان سيرو في ميلان حفل الافتتاح غدا الجمعة، والذي يُعد عادةً اللحظة التي تحظى بالمشاهدة الأكبر في دورة الألعاب، حيث سيتابعه الملايين حول العالم عبر القنوات الرسمية، ومن بين الفنانين المشاركين نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري، ومغني التينور أندريا بوتشيلي. يبدأ الحفل الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وينتظر أن تكون هذه الدورة الأوسع انتشاراً في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث يقع موقعا المنافسات الرئيسيان في مدينة ميلان وكورتينا دامبيتزو، المنتجع الشتوي في جبال الدولوميت، الذي يبعد أكثر من 400 كيلومتر (250 ميلاً) براً، وسيتنافس الرياضيون أيضًا في ثلاث مجموعات جبلية أخرى إلى جانب كورتينا، بينما سيُقام حفل الختام في فيرونا، على بُعد 160 كيلومترا (100 ميل) شرق ميلان.