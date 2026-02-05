الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

تعلن وزارة الأوقاف بدء الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومعرفة أسباب النزول لعام ٢٠٢٦م، وذلك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير ٢٠٢٦م، بمسجد الرحمة بباب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويسر الوزارة نشر أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية، وتهيب بجميع المديريات التنبيه على الأسماء الواردة بضرورة الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين، لأداء التصفية الشفوية المركزية الخاصة بالمسابقة.

وتنبه الوزارة على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، مع التأكيد على التزام جميع المتسابقين باستيفاء الشروط التي سبق الإعلان عنها، مشددة على أنه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

وللاطلاع على الأسماء، يُرجى التفضل بالدخول على الرابط في أول تعليق.