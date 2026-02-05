عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026

ارتفعت معدلات البحث من قبل عملاء الشركة المصرية للاتصالات، عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026، ورابط وخطوات الاستعلام عن الفاتورة، إضافة لطريقة الدفع عبر إنستاباي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير

بدأت الشركة المصرية للاتصالات «WE» في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير، والتي تغطي استهلاك 3 شهور، مع إمكانية إجراء واستقبال المكالمات لمدة 20 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.

ويجري تحويل الخدمة للاستقبال فقط لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم 21 من الشهر وحتى 27، على أن يكون آخر يوم في مدة السماح التي تمنحها الشركة للمواطنين لتسديد الفاتورة، هو 28 من الشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- ادخال البيانات المطلوبة من «اسم العميل - كود المنطقة - رقم التليفون الأرضي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول».



- النقر على أيقونة «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

- النقر على أيقونة «أكمل».

- تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.



- وبعد ذلك، قم بالضغط على «الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي» وستظهر قيمة الفاتورة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر «إنستا باي»

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي، عبر تطبيق انستا باي، باتباع الخطوات التالية:

- اختيار خدمة «دفع الفواتير».

ـ الضغط على «فواتير التليفون - الإنترنت».



ـ قم باختيار شبكة وي.

- اضغط على أيقونة «فاتورة التليفون الأرضي».

- ادخل رقم التليفون الأرضي، ثم قم بالضغط على أيقونة «التالي».

- تظهر قيمة الفواتير المستحقة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

- الدفع أون لاين عن طريق تطبيق «my we».

- موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان.

- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.



- الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

- زيارة أحد فروع الشركة.

- مكاتب البريد المصري.

- اختيار دفع الفاتورة.



- سحب قيمة الفاتورة من البطاقة المسجلة على التطبيق بعد إدخال الباسورد وتأكيد عملية الدفع.