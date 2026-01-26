إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟

مع التسارع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية بات تطبيق إنستاباي أحد أهم أدوات التحويلات الرقمية اليومية للملايين، إلا أن أخطاء التحويل تظل واردة، ما يفرض معرفة دقيقة بالخطوات القانونية والفنية لاسترداد الأموال عند إرسالها بالخطأ.

كيف تسترد أموالك إذا حوّلت بالخطأ عبر إنستاباي

عند وقوع تحويل غير مقصود يمكن للمستخدم التحرك عبر مسار متدرج يبدأ بخطوات ودية وينتهي بإجراءات رسمية، وذلك على النحو التالي:



- التواصل مباشرة مع الشخص الذي تلقى المبلغ عن طريق الخطأ وطلب إعادته، وهي الطريقة الأسرع التي تنجح في غالبية الحالات.



- الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على رقم 15989 مع تزويدهم بالرقم المرجعي للمعاملة وتقديم شكوى رسمية لطلب الاسترجاع.

- التواصل كذلك مع خدمة عملاء البنك المُصدر أو البنك المستقبِل المشتركين في شبكة إنستاباي.

- إذا فشلت كل المحاولات السابقة يتم تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري واتخاذ الإجراءات القانونية عبر بلاغ للجهات المختصة.

من يستخدم إنستاباي؟

يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق 12 مليون مستخدم، وتسعى الشبكة من خلال تحديثاتها المتواصلة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية انسجامًا مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي الشامل.

أبرز خدمات إنستاباي 2026

يُعد التطبيق من أفضل أدوات التحويل المالي اللحظي، إذ يتيح: معرفة أرصدة الحسابات البنكية، تحويل الأموال فورًا، سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، إجراء التبرعات، والحصول على كشف مختصر بالمعاملات المصرفية.

الرسوم المطبقة منذ 1 أبريل 2025

بدأ تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025 بحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة. ويُسمح بـ10 مرات مجانية شهريًا للاستعلام عن الرصيد، ثم تُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.

لا تعمل الخدمة إلا عبر خط الهاتف المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك، كما تُخصم الرسوم من الطرف المُرسل وليس المستقبِل.



مثال عملي على تكلفة التحويل الكبير

تحويل 100 ألف جنيه لا يتم دفعة واحدة، بل على مرتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليصبح إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.

حدود التحويل عبر إنستاباي

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه.

أمثلة مبسطة لرسوم التحويل

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: 20 جنيهًا.

تحويل 70 ألف جنيه: 20 جنيهًا.

آلية احتساب الرسوم بشكل عام

الرسوم تعادل 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، مع إتاحة 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا ثم 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.

شهد التطبيق توسعًا كبيرًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث قُدمت خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال ثلاث سنوات قبل بدء تطبيق الرسوم، وأكدت شبكة المدفوعات اللحظية التزامها بتقديم حلول رقمية تنافسية مع إتاحة قنوات دعم متعددة داخل التطبيق وتوضيح الرسوم قبل تنفيذ أي معاملة لضمان الشفافية الكاملة.