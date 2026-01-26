قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟

إنستاباى
إنستاباى
عبد العزيز جمال

مع التسارع الكبير في استخدام التكنولوجيا المالية بات تطبيق إنستاباي أحد أهم أدوات التحويلات الرقمية اليومية للملايين، إلا أن أخطاء التحويل تظل واردة، ما يفرض معرفة دقيقة بالخطوات القانونية والفنية لاسترداد الأموال عند إرسالها بالخطأ.

كيف تسترد أموالك إذا حوّلت بالخطأ عبر إنستاباي

عند وقوع تحويل غير مقصود يمكن للمستخدم التحرك عبر مسار متدرج يبدأ بخطوات ودية وينتهي بإجراءات رسمية، وذلك على النحو التالي:

- التواصل مباشرة مع الشخص الذي تلقى المبلغ عن طريق الخطأ وطلب إعادته، وهي الطريقة الأسرع التي تنجح في غالبية الحالات.

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

- الاتصال بخدمة عملاء إنستاباي على رقم 15989 مع تزويدهم بالرقم المرجعي للمعاملة وتقديم شكوى رسمية لطلب الاسترجاع.

- التواصل كذلك مع خدمة عملاء البنك المُصدر أو البنك المستقبِل المشتركين في شبكة إنستاباي.

- إذا فشلت كل المحاولات السابقة يتم تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري واتخاذ الإجراءات القانونية عبر بلاغ للجهات المختصة.

من يستخدم إنستاباي؟

يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق 12 مليون مستخدم، وتسعى الشبكة من خلال تحديثاتها المتواصلة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية انسجامًا مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي الشامل.

أبرز خدمات إنستاباي 2026

يُعد التطبيق من أفضل أدوات التحويل المالي اللحظي، إذ يتيح: معرفة أرصدة الحسابات البنكية، تحويل الأموال فورًا، سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، إجراء التبرعات، والحصول على كشف مختصر بالمعاملات المصرفية.

الرسوم المطبقة منذ 1 أبريل 2025

بدأ تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025 بحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة. ويُسمح بـ10 مرات مجانية شهريًا للاستعلام عن الرصيد، ثم تُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل استعلام إضافي. 

لا تعمل الخدمة إلا عبر خط الهاتف المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك، كما تُخصم الرسوم من الطرف المُرسل وليس المستقبِل.

إنستاباي

مثال عملي على تكلفة التحويل الكبير

تحويل 100 ألف جنيه لا يتم دفعة واحدة، بل على مرتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليصبح إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.

حدود التحويل عبر إنستاباي

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه.

أمثلة مبسطة لرسوم التحويل

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: 20 جنيهًا.

تحويل 70 ألف جنيه: 20 جنيهًا.

آلية احتساب الرسوم بشكل عام

الرسوم تعادل 0.1% من قيمة المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، مع إتاحة 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا ثم 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.

شهد التطبيق توسعًا كبيرًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث قُدمت خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال ثلاث سنوات قبل بدء تطبيق الرسوم، وأكدت شبكة المدفوعات اللحظية التزامها بتقديم حلول رقمية تنافسية مع إتاحة قنوات دعم متعددة داخل التطبيق وتوضيح الرسوم قبل تنفيذ أي معاملة لضمان الشفافية الكاملة.

كيف تسترد أموالك إذا حوّلت بالخطأ عبر إنستاباي إنستاباي استرداد الأموال عند إرسالها بالخطأ خدمات إنستاباي 2026 حدود التحويل عبر إنستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

بهنساوي : سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد محيط الشعراوي ويؤكد لن نسمح بعودة الإشغالات |شاهد

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد شارع ١٥ سبتمبر

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على عدم المساس بالأشجار التاريخية خلال أعمال التطوير| شاهد

إزالة الإعلانات

رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بحي شرق كفر الشيخ | صور

بالصور

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد