فتاوى| هل من مات في العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله؟.. هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت.. هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله- تعالى- قد تفضل على نفر من خاصة عباده فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب.

وأضاف "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه (هل من مات فى العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله ؟ )، أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله فالمعلوم فى رمضان ان الصيام والقيام يغفرا الذنوب فمن صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالمعلوم أنه تغفر فيه الذنوب اما دخول الجنة أو غيره هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

وأشار إلى أنه ورد في فضل من مات صائما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : (َ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

مكافأة الله لمن مات صائما

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك يومًا واحدًا من وفقه الله تعالى لصيامه، فإنه يدخل الجنة من غير سابق عذاب.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مَن ختم عمره بصيام يوم، بأن مات وهو صائم، أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين، أو من غير سابق عذاب.

واستشهدت بما ورد في مسند البزار، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «من خُتم له بصيام يوم دخل الجنة». وفي رواية أخرى: «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّة».

وأضافت أن مَن ترك لله في الدنيا طعامًا وشرابًا مدة يسيرة، عوَّضه الله عنه طعامًا وشرابًا لا ينفد، ومَن ترك شهوته عوَّضه الله في الجنة أزواجًا لا يمتن أبدًا.

هل حسن الخاتمة مقصور علي من مات وهو ساجد أو صائم؟

سؤال أجاب عنه الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد “عبدالرازق”، قائلاً:"حسن الخاتمة ليس مقصور على من مات وهو ساجد أو صائم أو كان حاجاً ملبياً إنما حسن الخاتمة أن يأتيك الموت وليس لأحد عندك حق، أو آمن منك جيرانك، لست واكلاً ميراث أخواتك، لست تارك صلاتك و لست مقصر فى زكاة".

وأشار الى أن حسن الخاتمة ليس كيف تموت وإنما كيف تعيش، ليس كيف مُت إنما كف عشت ليس ان تموت فى سبيل الله إنما تعيش فى سبيل الله، فسيدنا أبوبكر الصديق مات على فراشه، عمر بن الخطاب مات مطعوناً، عثمان بن عفان مات مذبوحاً، ابوعبيدة بن الجراح مات بالطاعون، جميعهم نالوا حسن الخاتمة.

ليلة القدر 25 رمضان، حيث انتهت ثالث ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان، ويترقب الكثير علامات ليلة القدر فى الليالي الوترية، آملين أن يبلغهم الله ليلة القدر ونفحاتها لعل تصيبهم نفحة لا يشقوا بعدها أبدا فهى ليلة خير من 1000 شهر، وليلة تتغير فيها اعمال العباد للأحسن والافضل، ويبحث الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء ليلة القدر 25 رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد علامات ليلة القدر 25 رمضان.

دعاء ليلة القدر

(( اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفُ عنا))



علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».



دعاء ليلة القدر مستجاب ومكتوب

(( اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك))

(( اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء))

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني واكرمني وارزقني من حيث لا أحتسب)).



أعمال ليلة القدر

1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3- أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

4- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

5- اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

6- ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

8- ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

9- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

10- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

11- الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

12- استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

13- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

14- أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

15- الإكثار من طلب العتق من النار.

16- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

17- الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

18- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

19- اقرأ ما تيسر من القرآن.

20- أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

21- أطل السجود وتضرعك لربك.

22-لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

23-تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

24-إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

25-لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

26- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير محتشمة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.



وشددت على أنه يجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.

هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام

أوضحت الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوابط الشرعية لصيام المرأة عند رؤية دم الحيض قبيل المغرب، مؤكدة ضرورة التمييز بين حالتين لتحديد صحة الصوم فإذا ما نزل الدم قبل رفع الأذان ولو بلحظة؛ يسقط الصيام ويجب قضاؤه، أما إذا حدث النزول عقب الأذان ولو بدقيقة؛ فالصيام صحيح ومجزئ ولا يتطلب القضاء.

ولفتت السعيد إلى أنه عند وقوع الشك وعدم اليقين من توقيت نزول الدم؛ يتم إلحاق الحدث بالوقت الأقرب، مما يجعل الصوم صحيحا مالم يثبت العكس باليقين.

كما استعرضت علامتي الطُّهر وهما “الجفاف الكامل” و"غياب أي أثر للدم أو ظهور القصة البيضاء" وهي سائل شفاف ونقي. وبينت أن الإفرازات الكدرة أو البنية؛ تعد جزءا من الحيض؛ طالما استمرت، ولا يتحقق الطهر إلا بانقطاعها التام.

في سياق متصل أكدت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة الحائض لا تحرم من الثواب في رمضان، بل تنال أجرا عظيما بامتثالها لأمر الله وشرعه الذي منح الرخص للمريض والمسافر والحائض، حيث يكتب للعبد ما كان يعمل من صالحات قبل منعه، مستشهدة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الشأن.

وأشارت إلى تعدد سبل العبادة للمرأة في تلك الفترة كـ"الذكر والصدقة وخدمة الصائمين" بنية نيل الأجر، موضحة أن نية العمل الصالح كافية لتحصيل الثواب.

ودعت النساء إلى الفرح برحمة الله وفضله الواسع الذي يشملهن في كل حال؛ طالما توافر الإخلاص والطاعة.