نورا فتحي.. نجمة عربية أشعلت مونديال 2026 وخطفت الأضواء من شاكيرا| ماذا نعرف عنها؟

رغم مرور عدة أيام على حفل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، ما زالت نورا فتحي تتصدر قوائم البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول، حيث يتواصل تداول مقاطع أدائها الاستعراضي وصورها من الحفل بشكل واسع.

الترند يواصل مطاردة نورا فتحي

كانت الأنظار تتجه نحو النجوم المشاركين في حفلات الافتتاح، لكن مفاجأة البطولة جاءت من كندا، حيث نجحت الفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي في خطف الأضواء وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها اللافت الذي جعلها حديث الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

عرض استثنائي في ليلة المونديال

على أرض ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورونتو الكندية، وقبل صافرة البداية بين المنتخبين الكندي والبوسني، اعتلت نورا فتحي المسرح لتقدم عرضًا استعراضيًا مميزًا تضمن أغنيتها الرسمية للبطولة "سير سير"، وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء احتفالية استثنائية.

وخلال دقائق قليلة، تحولت الفنانة المغربية إلى أبرز نجوم الافتتاح، بعدما حصد أداؤها إشادات واسعة من المتابعين الذين اعتبروا أن الحفل الكندي قدم تجربة فنية مختلفة ومبهرة، دفعت البعض إلى مقارنته بحفلات افتتاح أخرى شهدتها البطولة، وعلى رأسها العرض الذي قدمته النجمة العالمية شاكيرا في المكسيك.

وأشعلت المقارنات بين عرضها وعروض نجوم آخرين النقاشات عبر الإنترنت، فيما اعتبر كثير من المشجعين أن ظهورها كان أحد أبرز لحظات المونديال حتى الآن.

كما ساهم الانتشار الكبير لأغنية "سير سير" في تعزيز حضورها الرقمي، لتصبح واحدة من أكثر الأغاني المرتبطة بالبطولة تداولًا بين الجماهير.

من تورونتو إلى بوليوود

وُلدت نورا فتحي عام 1992 في مدينة تورونتو الكندية لأسرة مغربية، وتمكنت خلال سنوات قليلة من بناء مسيرة فنية عالمية جعلتها واحدة من أشهر الوجوه الفنية العربية على الساحة الدولية.

بدأت رحلتها الفنية في الهند عام 2014، قبل أن تحقق شهرة واسعة من خلال مشاركاتها في عدد من الأفلام والأغاني الناجحة التي فتحت لها أبواب النجومية داخل صناعة السينما الهندية.

“ديلبار” الأغنية التي صنعت نجوميتها

جاءت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها بعد مشاركتها في أغنية "ديلبار"، التي حققت مئات الملايين من المشاهدات وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الراقصة في بوليوود خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت نورا تأكيد حضورها من خلال مشاركات متنوعة في أفلام ناطقة بالهندية والتيلجو والمالايالامية، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في الهند.

نجمة عالمية متعددة اللغات

لم يكن ظهور نورا فتحي في مونديال 2026 هو الأول لها على مسرح كأس العالم، إذ سبق أن شاركت في فعاليات مونديال قطر 2022 من خلال أغنية "أضيئي السماء"، إحدى الأغاني المرتبطة بالبطولة.

وتتميز الفنانة المغربية بإتقانها العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية، وهو ما ساعدها على بناء قاعدة جماهيرية ضخمة تمتد من العالم العربي إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وبفضل ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، تواصل نورا فتحي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز النجمات العربيات اللواتي نجحن في تحقيق حضور عالمي استثنائي، لتتحول في مونديال 2026 إلى أحد أبرز عناوين البطولة خارج المستطيل الأخضر.