قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني
إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
الحرب الأهلية في إسرائيل.. 60% يخشون انفجار العنف الداخلي بدولة الاحتلال
بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية
سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل
ترقب وتركيز بين الطلاب.. دخول لجان امتحان الإنجليزي للثانوية الأزهرية بمصر الجديدة | بث مباشر
تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم
«الري» تتابع تنفيذ مشروع بـ1.66 مليار دولار لرفع كفاءة استخدام المياه بوادي النيل
دعاء للميت في نهاية السنة الهجرية .. 10 كلمات تُدخله الجنة بغير حساب
إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وانفجارات في الجليل الغربي
تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نورا فتحي.. نجمة عربية أشعلت مونديال 2026 وخطفت الأضواء من شاكيرا| ماذا نعرف عنها؟

نورا فتحى
نورا فتحى

رغم مرور عدة أيام على حفل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، ما زالت نورا فتحي تتصدر قوائم البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول، حيث يتواصل تداول مقاطع أدائها الاستعراضي وصورها من الحفل بشكل واسع.

الترند يواصل مطاردة نورا فتحي

كانت الأنظار تتجه نحو النجوم المشاركين في حفلات الافتتاح، لكن مفاجأة البطولة جاءت من كندا، حيث نجحت الفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي في خطف الأضواء وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها اللافت الذي جعلها حديث الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

عرض استثنائي في ليلة المونديال

على أرض ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورونتو الكندية، وقبل صافرة البداية بين المنتخبين الكندي والبوسني، اعتلت نورا فتحي المسرح لتقدم عرضًا استعراضيًا مميزًا تضمن أغنيتها الرسمية للبطولة "سير سير"، وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء احتفالية استثنائية.

وخلال دقائق قليلة، تحولت الفنانة المغربية إلى أبرز نجوم الافتتاح، بعدما حصد أداؤها إشادات واسعة من المتابعين الذين اعتبروا أن الحفل الكندي قدم تجربة فنية مختلفة ومبهرة، دفعت البعض إلى مقارنته بحفلات افتتاح أخرى شهدتها البطولة، وعلى رأسها العرض الذي قدمته النجمة العالمية شاكيرا في المكسيك.

وأشعلت المقارنات بين عرضها وعروض نجوم آخرين النقاشات عبر الإنترنت، فيما اعتبر كثير من المشجعين أن ظهورها كان أحد أبرز لحظات المونديال حتى الآن. 

كما ساهم الانتشار الكبير لأغنية "سير سير" في تعزيز حضورها الرقمي، لتصبح واحدة من أكثر الأغاني المرتبطة بالبطولة تداولًا بين الجماهير.

من تورونتو إلى بوليوود

وُلدت نورا فتحي عام 1992 في مدينة تورونتو الكندية لأسرة مغربية، وتمكنت خلال سنوات قليلة من بناء مسيرة فنية عالمية جعلتها واحدة من أشهر الوجوه الفنية العربية على الساحة الدولية.

بدأت رحلتها الفنية في الهند عام 2014، قبل أن تحقق شهرة واسعة من خلال مشاركاتها في عدد من الأفلام والأغاني الناجحة التي فتحت لها أبواب النجومية داخل صناعة السينما الهندية.

“ديلبار” الأغنية التي صنعت نجوميتها

جاءت نقطة التحول الحقيقية في مسيرتها بعد مشاركتها في أغنية "ديلبار"، التي حققت مئات الملايين من المشاهدات وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الراقصة في بوليوود خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت نورا تأكيد حضورها من خلال مشاركات متنوعة في أفلام ناطقة بالهندية والتيلجو والمالايالامية، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في الهند.

نجمة عالمية متعددة اللغات

لم يكن ظهور نورا فتحي في مونديال 2026 هو الأول لها على مسرح كأس العالم، إذ سبق أن شاركت في فعاليات مونديال قطر 2022 من خلال أغنية "أضيئي السماء"، إحدى الأغاني المرتبطة بالبطولة.

وتتميز الفنانة المغربية بإتقانها العربية والإنجليزية والفرنسية والهندية، وهو ما ساعدها على بناء قاعدة جماهيرية ضخمة تمتد من العالم العربي إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وبفضل ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، تواصل نورا فتحي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز النجمات العربيات اللواتي نجحن في تحقيق حضور عالمي استثنائي، لتتحول في مونديال 2026 إلى أحد أبرز عناوين البطولة خارج المستطيل الأخضر.

نورا فتحي مونديال 2026 كأس العالم 2026 أغنية سير سير مونديال قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

ترشيحاتنا

البطاقات التموينية

التموين تكشف حقيقة إلغاء 850 ألف بطاقة.. وتوضح معايير الاستبعاد من الدعم

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: حزب الله يشن هجومًا بمسيرات على مواقع عسكرية في رأس الناقورة

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اختراق الأجواء بمسيرتين.. وانفجارهما في الحدود اللبنانية

بالصور

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد