كأس العالم 2026 .. فينيسيوس يُعيد البرازيل للمباراة بهدف التعادل أمام المغرب

عاد منتخب البرازيل إلى أجواء المباراة ونجح في إدراك التعادل أمام المغرب خلال المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التعادل البرازيلي في الدقيقة 32 عن طريق النجم فينيسيوس جونيور، بعدما استغل تمريرة مميزة من برونو جيماريش داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بنجاح في الشباك المغربية ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكان المنتخب المغربي قد تقدم أولًا عبر إسماعيل صيبري في الدقيقة 21، قبل أن يرد منتخب السامبا سريعًا بهدف التعادل، لتشتعل المواجهة بين المنتخبين في الشوط الأول.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – جابرييل – ماركينيوس – دانيلو.

خط الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ماتيوس كونيا – رافينيا.

وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي – بوعدي – عز الدين أوناحي – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: الخنوسي – إسماعيل صيباري.