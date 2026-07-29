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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يحذّر إيران: إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يريد أن يرى النظام في إيران يمتلك أسلحة نووية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حوار مع فوكس نيوز “إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة”، في تحذير شديد اللهجة لإيران.

وفي تصريحات سابقة، قال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على هدف مشترك يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل محوراً رئيسياً في التنسيق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح “نتنياهو”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه لا يرى انقساماً جوهرياً بينه وبين ترمب بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين يتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي. 

وأضاف أن الخلافات، إن وجدت، تتعلق بأسلوب تحقيق هذا الهدف، وليس بالهدف ذاته.

نتنياهو يحذر إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي أسلحة نووية تحذير شديد اللهجة لإيران

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