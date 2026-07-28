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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مارك روفالو يهاجم نتنياهو: لن تفلت من العدالة ولن تتمكن من تغيير التاريخ

مارك روفالو يهاجم نتنياهو
مارك روفالو يهاجم نتنياهو
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

شنّ الممثل الأمريكي مارك روفالو هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب، ومؤكداً أن الإجراءات التي استهدفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لن تمحو الاتهامات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

وقال روفالو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» في 26 يوليو 2026، إن إبعاد الشخص الذي أصدر مذكرات توقيف على خلفية جرائم حرب لا يعني اختفاء تلك الجرائم أو زوال المسؤولية عنها. وأضاف في رسالته الموجهة إلى نتنياهو أن الأخير «لن يفلت من العدالة» وأنه «لن يتمكن من تغيير التاريخ»، قبل أن يصفه بعبارة شديدة اللهجة، مؤكداً أنه سيظل يتذكره التاريخ على هذا النحو.

وجاءت تصريحات روفالو عقب ترحيب نتنياهو بقرار إعفاء كريم خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على غزة.

وفي منشوره، ربط روفالو بشكل مباشر بين قضية إبعاد المدعي العام والاتهامات الموجهة إلى القيادة الإسرائيلية، معتبراً أن تغيير المسؤول الذي قاد إجراءات المحكمة لا يلغي الجرائم أو المسؤولية عنها. ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من التصريحات العلنية التي عبّر فيها الممثل الأميركي عن انتقاده لسياسات الحكومة الإسرائيلية ودعمه لحقوق الفلسطينيين.

وتحظى مواقف روفالو باهتمام واسع بسبب شهرته العالمية، إذ يستخدم حساباته على منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقفه السياسية والإنسانية تجاه قضايا الحرب وحقوق الإنسان. وقد سبق له أن اتخذ مواقف منتقدة للحرب في غزة، فيما أثارت تصريحاته بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جدلاً واسعاً على منصات التواصل ووسائل الإعلام.

ويأتي هجوم روفالو في وقت يستمر فيه الجدل الدولي حول الحرب في غزة، والمسؤولية القانونية والسياسية عن الانتهاكات المنسوبة إلى أطراف الصراع. وبينما تنفي إسرائيل اتهامات ارتكاب جرائم حرب وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس، تواصل جهات دولية وحقوقية متابعة الوضع الإنساني والقانوني في القطاع.

مارك روفالو بنيامين نتنياهو جرائم حرب كريم خان قطاع غزة

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