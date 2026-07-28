نتنياهو عن اجتماعه مع ترامب : أفضل محادثات أجريتها مع الرئيس

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه كان من أفضل المحادثات التي أجراها معه، واتسم بـ"الشراكة الكاملة والدعم المتبادل".

ونشر نتنياهو مقطع فيديو عقب اجتماعه مع ترامب، اليوم الثلاثاء، قال فيه "كان اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس ترامب"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأردف نتنياهو بالقول "لقد كان حوارًا اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل، وفهم الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، أهداف أخرى كذلك"،

وأضاف: "كانت هذه إحدى أفضل المحادثات التي أجريتها مع الرئيس. كان فريقه القيادي بأكمله حاضراً، وكذلك فريقنا. وقد أتيحت لنا فرصة تبادل الأفكار وتنسيق الأمور المهمة لأمن إسرائيل ومستقبلها".

وأجرى نتنياهو، الذي يزور واشنطن لحضور مراسم تأبين السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، مباحثات مع ترامب في المكتب البيضاوي استمر لمدة 90 دقيقة بحضور مسؤولين من الجانبين، ولم يعقبه مؤتمر صحفي مشترك أو إدلاء بتصريحات. ووصف الجانب الأمريكي الاجتماع بأنه كان "إيجابيًا" و"مثمرًا".