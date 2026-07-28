مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الجوي والتوسع في خدمات النقل بين البلدين

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني المصرى ودولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف التوسع في حقوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026)، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة الحالية.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني ، وسعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين ، وحرص الجانبين على مواكبة النمو المتواصل في حركة السفر ، من خلال تطوير الأطر التنظيمية بما يدعم التوسع في خدمات النقل الجوي ويعزز كفاءة التشغيل.

وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ توسع مرحلي في حقوق النقل الجوي خلال السنوات المقبلة، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر للناقلات الجوية، ويعزز الربط المباشر بين البلدين، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات السفر، بما يخدم مصالح قطاع الطيران المدنى في كلا الجانبين.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحقنى توقيع مذكرة التفاهم يجسد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، ويعكس الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل تنفيذ رؤيتها لتوسيع شبكة الربط الجوي، عبر تحديث الاتفاقيات الثنائية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل الجوي، وتعزيز تنافسية المطارات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران.

ومن جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي أن مذكرة التفاهم تعكس مستوى الثقة والتنسيق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، وتمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون، بما يدعم النمو المستدام لقطاع النقل الجوي، ويواكب الزيادة المستمرة في حركة السفر بين مصر والإمارات.

ومن المنتظر أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز كفاءة الربط الجوي، وإتاحة فرص تشغيلية أوسع للناقلات الجوية، ودعم حركة السفر والتجارة والاستثمار، بما يواكب التطور المتنامي في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.