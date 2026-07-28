حقوق الشعب الفلسطيني : الاحتلال الاسرائيلى لأراضينا غير قانوني ويجب انتهاؤه

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أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تشهد أي تحسن ملموس، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وقال رئيس اللجنة، كولي سيك، خلال جلسة لمجلس الامن اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والوضع فى غزة، إن التصعيد الراهن يشكل امتداداً لما وصفه بـ "سياسة إرهاب ممنهجة" تمارس منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني بهدف تفكيك وجوده.

وأعرب سيك عن قلق بالغ إزاء النتائج التي أعلنتها في يونيو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بصورة متعمدة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة احترام القانون الدولي، مؤكداً أن الحفاظ على حل الدولتين يتطلب اتخاذ خطوات عملية.

كما دعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد سيك على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلى غير القانوني.