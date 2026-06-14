كأس العالم 2026.. إنجلترا تستعيد المعدات المسروقة قبل مواجهة كرواتيا

تلقى منتخب إنجلترا دفعة معنوية مهمة قبل أيام من انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجحت السلطات الأمريكية في استعادة معظم المعدات التي تعرضت للسرقة خلال عملية نقلها إلى مقر إقامة المنتخب استعدادًا لخوض منافسات البطولة.

وكانت بعثة “الأسود الثلاثة” قد تعرضت لموقف مفاجئ خلال الأيام الماضية، بعدما اختفت بعض المعدات الرياضية الخاصة بالفريق أثناء نقلها من المعسكر التدريبي في ولاية فلوريدا إلى مقر الإقامة الجديد، ما دفع السلطات الأمريكية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة.

وأكد دين هندرسون، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، أن الأزمة انتهت بشكل كبير بعدما تم العثور على أغلب المقتنيات المفقودة، مشيرًا إلى أن حذاءه الشخصي كان من بين الأشياء التي اختفت قبل أن يتم استعادته لاحقًا.

وقال هندرسون: “في البداية اعتقدت أنني فقدت الحذاء الخاص بي، لكنني حصلت عليه مجددًا، لذلك كل شيء أصبح على ما يرام الآن”.

وأضاف حارس المنتخب الإنجليزي أن الأجواء داخل المعسكر مستقرة بشكل كامل، موضحًا أن اللاعبين تجاوزوا الواقعة سريعًا بعدما عادت معظم المعدات إلى أصحابها، وهو ما سمح للجهاز الفني بالتركيز بشكل كامل على التحضيرات الخاصة بالمباريات المقبلة.

من جانبه، أكد المدافع دان بيرن أن الحادث لم يؤثر على تركيز اللاعبين أو استعداداتهم للمونديال، موضحًا أن جميع متعلقاته الشخصية ومعداته الرياضية كانت موجودة ولم تتعرض لأي فقدان.

وأشار بيرن إلى أن الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخل حرص على إبقاء تركيز اللاعبين داخل الملعب بعيدًا عن أي أمور خارجية، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام منتخب كرواتيا في الجولة الأولى.

وخاض المنتخب الإنجليزي أولى حصصه التدريبية وسط حضور جماهيري لافت، حيث ظهر اللاعبون بحالة فنية وبدنية جيدة، في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق المنتخب الساعي للمنافسة على لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وتعول الجماهير الإنجليزية على الجيل الحالي بقيادة هاري كين وجود بيلينجهام وفيل فودين من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة بعد الوصول إلى الأدوار المتقدمة في النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى.

ويستعد منتخب إنجلترا لافتتاح مشواره بمواجهة قوية أمام كرواتيا، قبل استكمال منافسات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي لحصد أول ثلاث نقاط ووضع قدم مبكرة في الدور التالي.

وبعد نهاية أزمة المعدات المسروقة، بات معسكر إنجلترا يعيش أجواء أكثر هدوءًا وتركيزًا، في انتظار ضربة البداية الرسمية التي يأمل من خلالها “الأسود الثلاثة” إرسال رسالة مبكرة إلى بقية المنافسين على لقب مونديال 2026.