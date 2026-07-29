القوات الروسية تتقدم أمام نظيرتها الأوكرانية وتسيطر على بلدتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي تقدم وحدات مجموعة قوات "الشمال" أمام الخصم الأوكراني في الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

استطاعت القوات الروسية السيطرة على بلدة نوفايا سيتش في مقاطعة سومي، بينما حررت قوات "الوسط" بلدة سفيتلويه في دونيتسك.

ونشرت الدفاع الروسية لقطات تظهر مشاهد لعملية سيطرة قواتها على نوفايا سيتش.

أظهرت بيانات تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 1330 جنود، بمن فيهم:

وذكر التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت مستودعات أسلحة وذخيرة ووقود وورشا لإنتاج المسيرات بعيدة المدى ومواقع لتخزينها، ومرافق للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 6 قنابل جوية موجهة و4 صواريخ "نيبتون" موجهة بعيدة المدى و619 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة، بينما دمرت طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود زورقا مسيرا للعدو في مياه البحر الأسود.