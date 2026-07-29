وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظبره الكويتي الوضع في الشرق الأوسط

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بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الأربعاء، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح -الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باكستان- الوضع في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها- بأن الجانبين عقدا اجتماعا ثنائيا "وديا ومثمرا" في مقر الوزارة.

وأضافت : "استعرض الجانبان كافة جوانب العلاقات الثنائية بين باكستان والكويت، وأكدا التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الأخوية العريقة. كما أجريا مناقشات معمقة حول التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المتغير في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى إسلام آباد أمس الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني.

وأشار البيان إلى أن زيارة الوزير الكويتي إلى باكستان تعكس العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين، "الراسخة في التاريخ المشترك والثقة المتبادلة والتعاون الوثيق".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن باكستان تتفاوض مع الكويت بشأن توسيع نطاق اتفاقية الدفاع مقابل التعاون في مجال الطاقة والاستثمار.