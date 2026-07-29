الرئيس عون يطلع بري على نتائج زيارته إلى واشنطن

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث بحث الجانبان في الأوضاع العامة على الساحتين المحلية والإقليمية، ولا سيما التطورات في جنوب لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية.

وتناول اللقاء استمرار عمليات تفجير المنازل وتجريفها في البلدات الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات العدائية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أطلع الرئيس عون الرئيس بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وعقب اللقاء، أوضح نبيه بري أن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والأوضاع في الجنوب