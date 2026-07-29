قطر تدين محاولة استهداف منشآت بترولية سعودية

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدّتها انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأربعاء، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.