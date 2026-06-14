قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديل هوية صاحب أول هدف عربي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد مراجعة رسمية للهدف.

وكان منتخب قطر قد افتتح أهداف العرب في البطولة خلال مواجهته أمام سويسرا، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث خطف “العنابي” نقطة ثمينة في بداية مشواره المونديالي.

وسجل هدف قطر في الدقيقة 94 عبر رأسية من بوعلام خوخي، قبل أن يتقدم المنتخب السويسري بهدف بريل إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

لكن “فيفا” أوضح في بيانه الرسمي أن الهدف الذي نسب لمنتخب قطر يحتسب في النهاية كهدف عكسي سجله لاعب سويسرا ميرو موهايم، بعد مراجعة اللقطة بدقة.

وشارك موهايم، مدافع هامبورج الألماني، كبديل في الدقيقة 88، قبل أن تتسبب اللقطة في تغيير نتيجة التوثيق الرسمي للهدف، وضياع نقطتين من رصيد منتخب بلاده.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي منتخب قطر مع كندا، في مواجهة مرتقبة ضمن المجموعة الثانية، التي تشهد تقاربًا في النقاط بعد تعادل جميع المنتخبات في الجولة الافتتاحية.