«فينيسيوس جونيور» يحصد لقب رجل مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 | صور

حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب المغرب، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.

وقدّم فينيسيوس أداءً مميزًا خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف منتخب البرازيل في الدقيقة 32، ليكون أحد أبرز عناصر "السيليساو" وأكثرهم خطورة على مرمى الحارس ياسين بونو طوال مجريات المباراة.

وبهذا الهدف، رفع فينيسيوس رصيده التهديفي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى هدفين، ليعادل رقم النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في سجل المونديال.