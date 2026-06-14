المغرب تواصل إزعاج الكبار وتخرج بتعادل ثمين أمام البرازيل في كأس العالم 2026 | شاهد

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة منتخب المغرب ونظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وخرج المنتخبان بنقطة لكل منهما بعد مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة على مدار شوطي اللقاء، حيث نجح "أسود الأطلس" في التقدم أولًا، قبل أن يتمكن منتخب السامبا من العودة سريعًا وإدراك التعادل.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأكثر خطورة في النصف الأول من المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 21 عبر إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانطلق خلف الدفاع البرازيلي قبل أن يضع الكرة ببراعة في الشباك.

ولم يستسلم المنتخب البرازيلي لتأخره، إذ تمكن من تعديل النتيجة بعد 11 دقيقة فقط، عندما استلم فينيسيوس جونيور كرة داخل منطقة الجزاء من برونو جيماريش، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية سكنت مرمى ياسين بونو.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات متواصلة لخطف هدف الفوز، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل منح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

وبهذه النتيجة، يبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل في المجموعة الثالثة، حيث يستعد المنتخب المغربي لمواجهة إسكتلندا في الجولة المقبلة، بينما يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره هايتي بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة.