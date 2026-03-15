دار الإفتاء المصرية تحذر من إعلانات وظائف وهمية تنتحل اسمها على مواقع التواصل

تُهيب دار الإفتاء المصرية بالمتابعين توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المتداولة على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي تزعم الإعلان عن وظائف داخل دار الإفتاء المصرية، ومن بينها إعلان متداول يدّعي طلب باحث شرعي للعمل بدار الإفتاء.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الإعلان لا يمت للدار بصلة من قريب أو بعيد، ولم يتم نشره أو اعتماده من أي جهة رسمية تابعة لها، كما أن الجهات التي تقف وراءه تنتحل صفة الدار دون وجه حق.

واوضحت الدار أن الإعلانات الرسمية الخاصة بالوظائف أو فرص العمل يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية لدار الإفتاء المصرية وموقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعو الدار الجميع إلى عدم التعامل مع مثل هذه الإعلانات المضللة أو إرسال أي بيانات شخصية من خلالها، حرصًا على عدم التعرض لمحاولات الاحتيال أو استغلال البيانات.

كما تحتفظ دار الإفتاء المصرية بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة تنتحل اسمها أو تستغل مكانتها.

فى سياق اخر.. قالت دار الإفتاء المصرية، إنها تتابع في هذه الأيام المباركة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن ليلة القدر قد حُددت بالفعل.

وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تتابعت الرؤى بأن "هذه الليلة هي ليلة القدر"، عبارة قد تصلك في هذه الليالي المباركة، فتظن أن الأمر قد حُسم، فتفتر همتك فيما بعدها من الليالي، فلا تلتفت إلى مثل هذه الرسائل، واجتهد في العبادة في جميع الليالي؛ فلعل ليلة القدر تكون فيما لم تتوقعه.