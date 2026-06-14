حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة

مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف رسميا، تزداد متابعة المواطنين للنشرات الجوية لمعرفة طبيعة الأجواء المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد الشعور بالحرارة الناتج عن ارتفاع نسب الرطوبة.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من غد الإثنين وحتى الجمعة 19 يونيو 2026.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صحفي، أن البلاد ستشهد طقسا معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلا على أغلب الأنحاء، وتكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت الهيئة نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 15 يونيو وحتى الجمعة 19 يونيو، الأمر الذي قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا خلال بعض الفترات.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليا في الظل، بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، وهو ما يعزز الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع أجواء تميل إلى الطابع الصيفي رغم استمرار فصل الربيع.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك احتمالات محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى أجزاء من شمال الوجه البحري، وذلك نتيجة تأثر هذه المناطق بمنخفض جوي غير عميق يؤدي إلى تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع.

وأشارت غانم، إلى أن درجات الحرارة ما زالت تدور حول معدلاتها الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتابعت: "استمرار الاستقرار النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة دون حدوث تقلبات أو ارتفاعات حادة، لتتراوح العظمى ما بين 34 و36 درجة مئوية".

ولفتت: "نسب الرطوبة بدأت في الارتفاع تدريجيا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين، والطقس سيكون حارا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، خاصة خلال فترة الظهيرة".

واختتمت: "الأجواء خلال ساعات الليل ستكون معتدلة على شمال الجمهورية، في حين تميل إلى الحرارة على المناطق الجنوبية، مع نشاط ملحوظ للرياح خلال فترات المساء والليل، الأمر الذي يسهم في تلطيف الأجواء وتحسين الإحساس بحالة الطقس، لا سيما في المناطق المفتوحة".

والجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تواصل متابعة التغيرات الجوية على مدار الساعة وإصدار التحديثات الدورية بشأن حالة الطقس.

وتدعو الهيئة، المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية، خاصة في فترات الصباح الباكر التي تشهد تكون الشبورة المائية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 34 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 36 23

نخل 35 16

كاترين 30 13

الطور 36 25

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 26

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 37 24



