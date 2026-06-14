مشاركة أفلام «القومي للسينما» في مبادرة «أثر أخضر» بمركز الهناجر للفنون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

يشارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، في الفعاليات السينمائية لمبادرة «أثر أخضر» التي يطلقها قطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، وهي مبادرة ثقافية بيئية تحت عنوان «أثر أخضر.. حوار الطبيعة والفن».

تفاصيل المبادرة وموعيدها

وتُقام فعاليات المبادرة على مدار يومي 16 و17 يونيو الجاري، في تمام السادسة مساءً، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ويشمل البرنامج إقامة ندوة ثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

كما يتضمن برنامج المبادرة عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي تتناول موارد البيئة الطبيعية، ويقدمها مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، وهي من إنتاج المركز القومي للسينما، وتُعرض ببهو مركز الهناجر للفنون.

وأضافت الدكتورة أسماء، المنسق العام للمبادرة، أنه سيُقام على هامش الفعاليات معرض لمجموعة من الكتب التي تتناول قضايا البيئة، وذلك ببهو مركز الهناجر للفنون، وتقدمه مكتبة القاهرة الكبرى. كما يشارك في المبادرة عدد من الجامعات المصرية والأساتذة الأكاديميين، إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، وأصحاب المبادرات والمشروعات الحاصلة على جوائز من الدولة.

وتُقام الفعاليات بحضور كوكبة من الشخصيات رفيعة المستوى من وزارة البيئة ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى أكثر من 50 فنانًا تشكيليًا دعمًا للمبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتعرف على مواطن الجمال بها.

يُذكر أن جميع الفعاليات مجانية ومتاحة للجمهور العام.