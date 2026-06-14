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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دخول سامي عبد الحليم العناية المركزة للمرة الخامسة

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم
سعيد فراج

كشفت منى أبو سديرة -زوجة الفنان سامي عبد الحليم- تطورات حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة للمرة الخامسة. 

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم، عبر فيسبوك: «للمرة الخامسة دكتور سامى يدخل العناية المركزة ..ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما .. وكل الشكر والامتنان للنقيب الجدع الدكتور/ أشرف ذكى الذى لم يتركنا يوما دون متابعة سواء بالحضور الشخصي أو بحلول فورية للمواقف التى نواجهها كثيرا مؤخرا.. ودعمه اليومى لنا و لأولادها .. بارك الله فيك يا دكتور أشرف و دمت لنا نعم الأخ والصديق والنقيب الأروع». 

حالة سامي عبد الحليم 

وكان الفنان سامي عبد الحليم قد نُقل إلى العناية المركزة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت متابعة طبية دقيقة داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان، عقب استغاثة تم تداولها بشأن وضعه الصحي، حيث أجرت اتصالات بعدد من المسؤولين والأطباء المعنيين لمتابعة حالته.

وأوضح الفريق الطبي المشرف أن الحالة الصحية للفنان حرجة، نتيجة تعرضه لجلطة في المخ، ويتم التعامل معها داخل وحدة العناية المركزة وفق بروتوكولات علاجية مكثفة، مع استمرار المتابعة الطبية على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الثقافة حرصها على متابعة حالة الفنان وتقديم الدعم اللازم، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل وعودته إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت


 

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