تمسك بحقوق اللاعبين.. أزمة الرواتب وراء رحيل جون إدوارد؟ |إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أحد أبرز أسباب الخلاف الذي سبق رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، مؤكدًا أن أزمة مستحقات اللاعبين كانت من أهم الملفات التي تسببت في تباعد وجهات النظر مع مجلس الإدارة.

وقال حتحوت، خلال برنامجه "إلاذاعي"، إن جون إدوارد كان يرى ضرورة حسم ملف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما اعتبره أمرًا أساسيًا لضمان الاستقرار داخل الفريق.

وأضاف: "كان لازم الملف ده يتحسم قبل بداية المعسكر، وده اللي حصل بالفعل.. جون إدوارد كان متمسك بضرورة صرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم، لأن الموسم الماضي شهد أكثر من أزمة بسبب تأخر الرواتب".

وتابع: "إدوارد أكد أنه لا يستطيع فرض الانضباط أو محاسبة اللاعبين في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم، بينما كان رأي الإدارة أن اللاعبين ينزلوا التدريبات والفلوس هتتوفر لاحقًا، ودي كانت واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين".

واعلن نادي الزمالك نهاية مشوار جون إدوارد، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.