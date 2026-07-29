أيمن الشريعي عن كهربا: يملك شخصية القائد.. ويصنع الفارق

أشاد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، بإمكانات محمود عبد المنعم "كهربا"، مؤكدًا ثقته في قدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك شخصية القائد ويستحق التعامل معه بطريقة خاصة.

وقال الشريعي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن كهربا سيكون قائد فريق إنبي، مضيفًا: "كهربا قائد فريق إنبي وسيقود النادي لمكان محترم".

وأكد رئيس إنبي أن إمكانيات اللاعب لا خلاف عليها، موضحًا: "دائمًا أقول عليه لاعب كبير، ولكن يجب أن تفهمه جيدًا، ويحتاج طريقة معينة للتعامل، وهي التقدير".

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته بالتأكيد أن منح اللاعب الثقة والتقدير المناسبين سيكونان مفتاحًا لاستخراج أفضل ما لديه داخل الملعب، معربًا عن ثقته في أن يقدم كهربا إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.