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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما.. فيلم 7 Dogs يحافظ على الصدارة وأسد محمد رمضان نمبر 5

إيرادات السينما
إيرادات السينما
سعيد فراج

شهدت دور العرض السينمائية منافسة على في شباك التذاكر على صدارة إيرادات السينما، التي جاءت كما يلي أمس السبت 13 يونيو. 

فيلم 7 Dogs 

احتل فيلم 7 Dogs، صدارة إيرادات السينما، محققا 2,334,433 جنيه. 

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، في المركز الثاني بإيراد يومي بلغ 1,636,399 جنيه. 

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم الكلام على إيه 

أما فيلم الكلام على إيه، فجاء بالمركز الثالث، بإيراد بلغ 1,188,840 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف. 

فيلم الكراش

أما فيلم الكراش، فجاء في المركز الرابع، بإيراد بلغ 713,798 جنيه. 

يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.

فيلم أسد 

وجاء فيلم أسد، في المركز الخامس، بإيراد يومي بلغ 483,105 جنيه. 

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة. 

فيلم برشامة 

أما فيلم برشامة، فحقق 7,169 جنيه، إذ يُعرض حتى الآن في 2 دار عرض. 

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي. 

فيلم إذما فيلم الكلام على إيه فيلم الكراش فيلم أسد فيلم برشامة

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