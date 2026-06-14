من لوكيشن التصوير.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور، عبر حسابها على فيسبوك.

منة فضالي

وظهرت منة فضالي أثناء استعدادها داخل لوكيشن تصوير ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

علي الجانب الاخر نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، وتم ضبط خادمتها، عقب اتهامها بالاستيلاء على عدد من المقتنيات الشخصية والفرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الفنانة إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر أفادت فيه بتضررها من خادمة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة 3 ساعات يد، وحقيبة، وهاتف محمول ماركة "ريلمي"، إلى جانب ملابس شخصية ومشغولات ذهبية شملت سلسلة وقرطًا وخاتمًا، قبل أن تختفي.