منة فضالي تستمتع بأجواء الصباح برفقة حيوانها الأليف

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها لحظة هادئة من أجواء صباحها، من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي تحتسي فنجان القهوة داخل منزلها، بينما تحتضن حيوانها الأليف في أجواء دافئة وهادئة، ما عكس حالة من الراحة والاسترخاء.

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق قالت فيه: «أحلى حاجة فنجان القهوة الصبح وجوليا»، في إشارة إلى ارتباطها بحيوانها الأليف وحرصها على مشاركة متابعيها تفاصيل يومها.





وحظيت الصورة بتفاعل واسع من الجمهور، الذين أشادوا بإطلالتها البسيطة والأجواء الهادئة التي ظهرت بها خلال بداية يومها.

على الجانب الآخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، وتم ضبط خادمتها، عقب اتهامها بالاستيلاء على عدد من المقتنيات الشخصية والفرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الفنانة إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر أفادت فيه بتضررها من خادمة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة 3 ساعات يد، وحقيبة، وهاتف محمول ماركة "ريلمي"، إلى جانب ملابس شخصية ومشغولات ذهبية شملت سلسلة وقرطًا وخاتمًا، قبل أن تختفي.