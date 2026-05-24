منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها من فرح نجل الفنان ادوارد.

تفاصيل إطلالة منة فضالى

وظهرت منة فضالي ، بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون اللافندر كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الويفى الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة منة فضالي، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.