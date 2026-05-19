ابني الأول | منة فضالي بعد موت كلبها : أعيش أصعب أيام حياتي

أعلنت الفنانة منة فضالي وفاة كلبها بعد رحلة استمرت 12 عامًا، مؤكدة أنها تعيش أحد أصعب أيام حياتها بعد فقدانه، واصفة إياه بأنه كان بمثابة “ابنها الأول” ورفيقها في لحظات الحزن والفرح.

وفاة كلب منة فضالي

وكتبت منة فضالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مؤثرة، عبّرت خلالها عن حزنها الشديد، مؤكدة أنها ستفتقد تفاصيل حياتها اليومية معه، خاصة استقباله لها عند العودة إلى المنزل، كما كشفت أنها شاهدته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أمامها دون أن تتمكن من إنقاذه، قائلة: “سامحني”.

وأضافت: “هتوحشني أوي، ومش عارفة هعمل إيه من غيرك.. مع السلامة يا صاحبي يا عشرة العمر، مع السلامة يا ابني يا أوفى وأحن خلق الله”، في كلمات لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على مواساتها بعد حالة الحزن التي سيطرت عليها عقب وفاة كلبها.