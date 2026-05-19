منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي

ردت الفنانة آية سماحة على هجوم الداعية عبدالله رشدي عليها بعدما نشرت صورة لها ، وهي تقبل زوجها الفنان محمد السباعي ،مما اثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت آية سماحة عبر استوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام: نفس الداعية ده لما بيحصل تحرش أو زواج طفلة غصب عنها بيطلع يبرر، و لما ست تتضرب أو تتقتل أو تنتحر يطلع يلومها و يهبد فيديو من فيديوهاته المقرفه انزعج جدا من زوج و زوجة بيبوسوا بعض، لانه ده فيه حرية مش كبت ، لانه حب مش عنف، وده بيضايقه هو وأشباهه، لان ثقافتهم هي القبح.

وهاجم الداعية عبدالله رشدي آية سماحة بعد نشر صورتها مع زوجها وهو يقبلها، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" سفالة أن يتبادل الزوجان القبلات الزوجية المعروفة بمحضر الناس، هناك بيت اصنعوا فيه ما شئتم، القضية أن هناك تيارا يريد هدم كل ما تبقى لنا من حياء وأخلاق وسفالة أن يتبادل الزوجان القبلات الزوجية المعروفة بمحضر الناس".

وأضاف: هناك بيت اصنعوا فيه ما شئتم، القضية ان هناك تيارا يريد هدم كل ما تبقى لنا من حياء وأخلاق، لربما نصل الى مرحلة نجد فيها بعض المنفلتين يدعم ان يتعاشر الازواج أمامنا، سيصفقون لهم بانهم حققوا انجازا، وغاية انجازهم انهم تدنوا حتى تشبهوا بالحيوانات، ولكن لا عجب، فطبيعي أن ياخذوا من سلوك حيوانات الشوارع التي يقدسونها".

وكانت قد واجهت الفنانة آية سماحة انتقادات لاذعة من متابعيها؛ بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مع زوجها محمد السباعي.

ونشرت آية، الصورة، التي كان زوجها يقبلها فيها، برومانسية، وعلقت عليها: "حيث أنا معاك، هو المكان الذي أنتمي إليه".

ولاقت الصورة تعليقات غاضبة من متابعي وجمهور الفنانة آية سماحة؛ بسبب جرأة الصورة، قبل أن تقوم بحذفها بعد قرابة الساعة من نشرها.