دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم

مع دخول ثاني أيام شهر ذي الحجة 2026، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والذكر والصيام في هذه الأيام المباركة حيث إن لها فضلا عظيما ومكانة كبيرة عند الله ويعد دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة من أكثر الأدعية التي يرغب في قولها عدد كبير من الصائمين خاصة أن دعوة الصائم لا تُرد وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء للصائمين.
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة
العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا التي تتضاعف فيها الحسنات وتُستجاب فيها الدعوات لذلك يستحب لكل صائم في هذه الأيام أن يردد أدعية الصائم ومنها :
- اللهم في ثاني أيام ذي الحجة ارزقني القبول والمغفرة والرحمة، واكتبني من عبادك الصالحين.
- اللهم إني صائمٌ لك فاغفر لي ذنوبي، وتقبل مني صالح الأعمال، وبارك لي في رزقي وعمري.
- يا رب في هذه الأيام المباركة اجعل لي نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
- اللهم ارزقني راحة القلب وصفاء النفس، وحقق لي ما أتمنى يا أكرم الأكرمين.
- اللهم تقبل صيامي ودعائي، واغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين.
دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب
ممّا ورد في سنة الحبيب المصطفى من أدعية في طلب الرزق، ما يأتي:
«اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».
« اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ».
« اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».
دعاء الصائم قبل الإفطار
وعن فضل دعاء الصائم قبل الإفطار جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" وهذا الحديث يبين لنا فضل دعاء الصائم لذا ننشر في السطور التالية أفضل صيغ الدعاء للصائمين.
وتعد أفضل صيغ دعاء الصائم قبل الإفطار هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأدعية :
- كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».
- وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.
دعاء الصائم للرزق
- اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.
- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.
- اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.
- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
- اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.
- يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.
- اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير. يا أكرم الأكرمين.
- اللهم ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنّك على كل شيء قدير.
- اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.
- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.