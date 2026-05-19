دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم

مع دخول ثاني أيام شهر ذي الحجة 2026، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والذكر والصيام في هذه الأيام المباركة حيث إن لها فضلا عظيما ومكانة كبيرة عند الله ويعد دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة من أكثر الأدعية التي يرغب في قولها عدد كبير من الصائمين خاصة أن دعوة الصائم لا تُرد وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء للصائمين.

دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا التي تتضاعف فيها الحسنات وتُستجاب فيها الدعوات لذلك يستحب لكل صائم في هذه الأيام أن يردد أدعية الصائم ومنها :

اللهم في ثاني أيام ذي الحجة ارزقني القبول والمغفرة والرحمة، واكتبني من عبادك الصالحين.

اللهم إني صائمٌ لك فاغفر لي ذنوبي، وتقبل مني صالح الأعمال، وبارك لي في رزقي وعمري.

يا رب في هذه الأيام المباركة اجعل لي نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم ارزقني راحة القلب وصفاء النفس، وحقق لي ما أتمنى يا أكرم الأكرمين.

اللهم تقبل صيامي ودعائي، واغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

ممّا ورد في سنة الحبيب المصطفى من أدعية في طلب الرزق، ما يأتي:

«اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

« اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

دعاء الصائم قبل الإفطار

وعن فضل دعاء الصائم قبل الإفطار جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" وهذا الحديث يبين لنا فضل دعاء الصائم لذا ننشر في السطور التالية أفضل صيغ الدعاء للصائمين.

وتعد أفضل صيغ دعاء الصائم قبل الإفطار هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأدعية :

كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

