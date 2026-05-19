مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق وادي النطرون - العلمين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وادي النطرون - العلمين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق وادي النطرون وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.