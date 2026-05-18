بالأسماء.. اعتماد تعيين المعلمين المستوفين للشروط بمطروح

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح قرارات تعيين المعلمينوالأخصائيين الذين حصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا الشروط المطلوبة، وذلك وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

مراجعة الاوراق

وأكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن لجنة الموارد البشرية انتهت من مراجعة كافة الأوراق والبيانات الخاصة بالمعينين لضمان سلامة المستندات والإجراءات القانونية.

مميزات إضافية

وأضافت أن المعلمين الذين صدرت لهم قرارات التعيين سيحصلون على بدل الاعتماد المقرر قانونًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لاعتماد القرار.

اشادة بالجهود

ووجهت وكيل الوزارة الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر للمنظومة التعليمية، كما أشادت بجهود إدارة الموارد البشرية بقيادة الأستاذ نادر محمد عبدالغني، مقدمة التهنئة للمعلمين ومتمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.