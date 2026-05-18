نائب محافظ مطروح يتابع مواجهة انهيار جزئي بجسر بحيرة دهيبة في سيوة

تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، من خلال شاشة مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود التعامل الفوري مع انهيار جزئي بأحد أجزاء جسر بحيرة دهيبة بمدينة سيوة.نتيجة جيوب محلية كونت كهف في الجسر .

الدفع بالمعدات

حيث تم على الفور الدفع بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة لسرعة أعمال الردم والتثبيت، مع المتابعة المستمرة للموقف ميدانياً لضمان تأمين الجسر والحفاظ على سلامة المواطنين، والزراعات وذلك في إطار الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة والتعامل الفوري مع أي تداعيات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

محافظ مطروح يودع الحجاج

من ناحية اخرى حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ على تقديم التهنئة وتوديع حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة مطروح لموسم حج 1447هـ / 2026م، أثناء توجههم فجر اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج. مع تقديم عدد من الهدايا العينية لهم .

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للحجاج، طوال رحلة السفر وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة هذا العام بلغ 315 حاجًا وحاجة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مع شركة غرب الدلتا لتوفير 8 أتوبيسات VIP لنقل الحجاج من مختلف مدن المحافظة إلى مطار القاهرة الدولي، مع توفير مشرفين لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم طوال الرحلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالحجاج، بما في ذلك استخراج التأشيرات وتذاكر الطيران، إلى جانب تسليم الحجاج جميع المتعلقات والمستلزمات الخاصة بالسفر وأداء المناسك، في إطار الحرص على توفير رحلة حج آمنة وميسرة للحجاج من أبناء محافظة مطروح.