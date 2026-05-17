نفوق مواشي ودواجن في حريق بقرية 26 بمنطقة بنجر السكر بمطروح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح من السيطرة على حريق نشب داخل عدد من العشش الملحقة بمنازل بقرية 26 بمنطقة بنجر السكر التابعة لمركز الحمام، دون وقوع إصابات بشرية.

نفوق 9 رؤوس من الأغنام والأبقار

وقد أسفر الحريق عن نفوق 6 رؤوس من الأغنام و3 رؤوس جاموس واثنين من الأبقار، بالإضافة إلى 10 دواجن بلدي، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

إخطار مدير الامن

تلقى اللواء مدير أمن مطروح إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حصر التلفيات وبيان أسباب الحريق.