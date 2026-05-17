إعدام 46 كيلو جرام أغذية وتحرير 36 مخالفة فى حملة مفاجئة بمطروح

شنت لجنة المرور على المحال والمطاعم بمطروح حملة مفاجئة على عدد من المحال التجارية والمطاعم بمنطقتي الكيلو 7 بحي الشروق وعلم الروم، لمتابعة تلافي الملاحظات والمخالفات التي سبق رصدها خلال الحملات السابقة، إلى جانب المرور على عدد من المطاعم الجديدة بالمنطقة.

36 مخالفة

وأوضح محمد أنور رئيس اللجنة ومدير الإدارة العامة للسياحة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 إنذارًا لمخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء والسلامة والصحة المهنية واستكمال التراخيص، بالإضافة إلى تحرير 16 محضرًا متنوعة شملت مخالفات التأمين على العاملين والبيئة والكهرباء.

كما تم إعدام 46 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تشكيل الحملة

وشارك في الحملة كل من مركز ومدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بمواصلة جهود ضبط الأسواق ومنع أي مغالاة في أسعار السلع الأساسية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين،