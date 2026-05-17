برلمان

بلتاجي: الرئيس السيسي يقود أكبر معركة لتحقيق الأمن الغذائي

حسن رضوان

أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع «الدلتا الجديدة» يجسد رؤية الدولة المصرية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة في ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة.

وقال بلتاجي، في بيان له اليوم، الأحد، إن ما عرضه الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروع يعكس حجم الإنجاز الضخم الذي تحقق على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتوفير المياه ونقلها لمسافات طويلة وعكس الطبيعة الجغرافية، وهو ما يؤكد امتلاك الدولة إرادة سياسية قوية وقدرة تنفيذية هائلة لإنجاز مشروعات قومية عملاقة وفق رؤية تنموية متكاملة.

 دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية فقط، بل يمثل مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والأعلاف بما يحقق قدرًا أكبر من الاكتفاء الذاتي.

وأشار بلتاجي إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التوسع الزراعي والتصنيع المرتبط به، لافتًا إلى أن توفير نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يؤكد أن المشروع يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية كبيرة تدعم خطط الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على تحقيق التكامل بين الأراضي القديمة والجديدة يعكس فكرًا علميًا حديثًا يستهدف تعظيم الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وهو ما يعزز مكانة مصر الزراعية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وشدد النائب محمد بلتاجي على أن حجم البنية التحتية التي نفذتها الدولة لخدمة المشروع، من محطات الرفع وشبكات الطرق العملاقة، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق خطة شاملة لبناء مستقبل تنموي متكامل، معتبرًا أن مشروع «الدلتا الجديدة» أصبح نموذجًا واضحًا لقدرة الجمهورية الجديدة على تنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق التنمية للأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الدلتا الجديدة لجنة الشئون الاقتصادية

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

