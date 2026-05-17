اقتصاد

اتحاد الصناعات: الدلتا الجديدة محور تنموي يدعم الاقتصاد الإنتاجي

احمد اسماعيل
ولاء عبد الكريم


أكد أحمد إسماعيل، أمين عام جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة جمصة وعضو اتحاد الصناعات، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات قومية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن تصريحات الرئيس خلال الافتتاح حملت رسائل واضحة حول أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، خاصة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

محور تنموي متكامل

وأشار أحمد إسماعيل، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر على كونه مشروعًا زراعيًا، بل يمثل محورًا تنمويًا وصناعيًا متكاملًا، يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتصدير.

ربط الزراعة بالصناعة

وأضاف أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لربط التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية، بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة، ويسهم في دعم الأمنين الغذائي والصناعي، مشددًا على أهمية تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتشجيع إقامة مصانع بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة.

بنية تحتية قوية

وأكد أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم مسار التنمية والإنتاج.

واختتم بأن مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على الزراعة والصناعة معًا، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

